Londra: brillante l'andamento di BP

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo petrolifero inglese , con una variazione percentuale del 2,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BP rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di BP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,233 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,147. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,319.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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