New York: mette il turbo SanDisk

(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware , che scambia in rialzo del 6,85%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SanDisk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario del colosso californiano produttore di memorie flash si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.762,9 USD. Prima resistenza a 1.813,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.737,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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