New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , con una flessione dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Johnson & Johnson rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 255,5 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 251,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 249,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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