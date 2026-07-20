Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Seduta difficile quella del 17 luglio per l'Hang Seng Index, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 24.562,2.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.976. Rischio di discesa fino a 24.181,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25.770,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)