New York: spinge in avanti SanDisk
(Teleborsa) - Rialzo per la società americana produttrice di hardware, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,44%.
Lo scenario su base settimanale di SanDisk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso californiano produttore di memorie flash, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.389 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.461,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.349,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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