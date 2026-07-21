Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:14
29.168 +1,97%
Dow Jones 19:14
52.325 +0,94%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

La giornata del 20 luglio chiude piatta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che riporta un +0,02%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8.325,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.368,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8.310,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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