Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
La giornata del 20 luglio chiude piatta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che riporta un +0,02%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8.325,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.368,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8.310,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)