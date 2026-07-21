Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Pressione su Wacker Chemie, che tratta con una perdita del 2,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Wacker Chemie rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Wacker Chemie, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 86,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 83,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```