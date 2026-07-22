Milano 13:56
52.736 +0,86%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
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Londra 13:56
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Francoforte 13:56
25.073 +0,25%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.

Lo status tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8147. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8088. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8206.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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