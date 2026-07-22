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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che mette a segno un modesto profit a +0,24%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9279. Rischio di discesa fino a 0,9247 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9311.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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