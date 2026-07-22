Milano 13:57
52.736 +0,86%
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Dow Jones 21-lug
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Londra 13:57
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,06%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1391. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1428. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,1378.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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