Analisi Tecnica: indice DAX del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Modesta la performance per il principale indice di Francoforte, che ha registrato un marginale guadagno a 25.011,3.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.071,5, mentre il primo supporto è stimato a 24.891,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.251,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)