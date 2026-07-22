Milano 13:57
52.736 +0,86%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 13:57
10.728 +1,34%
Francoforte 13:57
25.083 +0,29%

Analisi Tecnica: indice DAX del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Modesta la performance per il principale indice di Francoforte, che ha registrato un marginale guadagno a 25.011,3.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.071,5, mentre il primo supporto è stimato a 24.891,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.251,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```