Milano 13:58
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Apprezzabile rialzo per il Nasdaq Composite, in guadagno dell'1,29% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.473,8. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.234,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.996,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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