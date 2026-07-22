Milano 13:59
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,4141, mentre i supporti sono stimati a 1,4047. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,4235.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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