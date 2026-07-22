Francoforte: andamento negativo per Aixtron

(Teleborsa) - Composto ribasso per Aixtron , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Aixtron ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 41,67 Euro. Supporto a 41,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 42,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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