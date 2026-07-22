Francoforte: andamento negativo per Hellofresh
(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh, con un ribasso del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Hellofresh mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,45%, rispetto a -0,34% del MDAX).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,529 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,615. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,701.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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