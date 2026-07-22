Male Siemens Energy sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili , che tratta in perdita del 5,08% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Siemens Energy mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 158,1 Euro. Rischio di discesa fino a 145,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 170,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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