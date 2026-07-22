New York: andamento negativo per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che mostra un decremento del 2,51%.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 168,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 164,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 163,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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