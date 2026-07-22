New York: scambi in positivo per Marvell Technology
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.
L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 204,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 218,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 233,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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