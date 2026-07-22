New York: scambi in positivo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.



L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 204,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 218,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 233,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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