Milano 12:24
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Dow Jones 22-lug
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,53%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32.121. Supporto a 31.761,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32.480,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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