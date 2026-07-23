Milano 12:25
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:25
10.706 -0,10%
Francoforte 12:25
24.996 -0,63%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Lieve ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude in flessione dello 0,57%.

Il quadro di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 25.879,2. Primo supporto individuato a 25.505,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26.253,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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