Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili , con una variazione percentuale del 3,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.053,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.086,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.020,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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