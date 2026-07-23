Londra: scambi al rialzo per BP

(Teleborsa) - Avanza il gruppo petrolifero inglese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BP rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di BP è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,526 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,439. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,613.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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