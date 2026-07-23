New York: andamento negativo per Microsoft
(Teleborsa) - Retrocede il colosso informatico americano, con un ribasso del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 389,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 374,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 369.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```