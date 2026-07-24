Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,625. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6224. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,6276.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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