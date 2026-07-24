Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 92,46.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 95,86, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 85,65. L'equilibrata forza rialzista del greggio WTI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 106,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)