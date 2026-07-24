Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Composto ribasso per l'indice svizzero in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14.300,8. Primo supporto a 14.172. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14.129,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)