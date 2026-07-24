New York: Micron Technology in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,69% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 921,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 956,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 991,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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