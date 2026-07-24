New York: seduta difficile per SanDisk
(Teleborsa) - In forte ribasso la società americana produttrice di hardware, che mostra un -7,77%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.544,9 USD. Supporto visto a quota 1.453,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.636.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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