New York: seduta difficile per SanDisk

(Teleborsa) - In forte ribasso la società americana produttrice di hardware , che mostra un -7,77%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.544,9 USD. Supporto visto a quota 1.453,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.636.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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