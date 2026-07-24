New York: seduta molto difficile per Marvell Technology
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano in perdita del 5,51%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 194,5 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 203,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 212,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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