Perde Western Digital sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,9%, rispetto a -2,1% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 548,6 USD, mentre i supporti sono stimati a 518,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 578,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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