PLATINUM del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
A picco il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con un pessimo -2,7%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.583,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.636,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.563,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)