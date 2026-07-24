Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

PLATINUM del 23/07/2026

Finanza
PLATINUM del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

A picco il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con un pessimo -2,7%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.583,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.636,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.563,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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