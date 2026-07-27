Analisi Tecnica: indice DAX del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,36% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.248,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.856,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.640,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)