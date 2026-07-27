Milano 14:01
52.175 +0,72%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:01
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Francoforte 14:01
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Analisi Tecnica: indice DAX del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,36% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.248,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.856,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.640,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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