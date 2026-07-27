Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Bene Carl Zeiss Meditec, con un rialzo dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Carl Zeiss Meditec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carl Zeiss Meditec, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 28,46 Euro. Primo supporto visto a 28,12. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 27,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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