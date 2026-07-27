Londra: scambi negativi per BP

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo petrolifero inglese , in flessione del 3,41% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di BP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,334 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,257. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,411.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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