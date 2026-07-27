Londra: scambi negativi per BP
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo petrolifero inglese, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di BP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,334 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,257. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,411.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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