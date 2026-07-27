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New York: Workday, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Workday, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,60%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Workday subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 146,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 138,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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