New York: Workday, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,60%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Workday subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 146,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 138,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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