Quadro rialzista per Merck
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, tra i componenti del Dow Jones, in guadagno dello 0,45% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 131,1 USD, con stop loss individuato a livello 123,5 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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