Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,6236. Primo supporto a 0,622. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,6214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)