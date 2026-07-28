Milano 16:24
51.645 -0,79%
Nasdaq 16:24
27.530 -1,82%
Dow Jones 16:24
52.643 +0,83%
Londra 16:24
10.875 +0,87%
Francoforte 16:24
25.405 +0,17%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 186,347 con primo supporto visto a 186,127. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 186,053.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```