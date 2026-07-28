Milano 16:26
51.670 -0,74%
Nasdaq 16:26
27.546 -1,76%
Dow Jones 16:26
52.628 +0,80%
Londra 16:26
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Francoforte 16:25
25.399 +0,15%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Seduta in frazionale rialzo per indice spagnolo, che ha terminato gli scambi in aumento a 19.741,3.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19.899,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.425,1. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.373,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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