Milano 16:28
51.661 -0,76%
Nasdaq 16:28
27.546 -1,76%
Dow Jones 16:28
52.612 +0,77%
Londra 16:28
10.873 +0,85%
Francoforte 16:28
25.397 +0,14%

Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente
Indice FTSE-100 invariato a quota 10.782,18 dopo l'apertura.
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