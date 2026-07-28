Francoforte: andamento sostenuto per Scout24

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 72,3 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 73,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 75,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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