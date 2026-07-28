New York: brusca correzione per Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in perdita del 12,80% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 687,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 757,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 662,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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