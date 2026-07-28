PLATINUM del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,85%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.650,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.703,5, mentre il primo supporto è stimato a 1.597,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)