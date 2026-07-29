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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un +0,19%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8583, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8548. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8618.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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