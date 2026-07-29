Milano 10:20
51.659 -0,08%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
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Londra 10:20
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Francoforte 10:20
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un +0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1379. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,14. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1421.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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