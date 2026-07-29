Milano 10:21
51.666 -0,06%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:21
10.911 +0,37%
Francoforte 10:21
25.439 -0,10%

Analisi Tecnica: indice DAX del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.697,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.996,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.398,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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