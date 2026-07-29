Analisi Tecnica: indice DAX del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.697,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.996,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.398,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)