Milano 10:21
51.666 -0,06%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:21
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Francoforte 10:21
25.439 -0,10%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 28 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo del Nasdaq Composite evidenzia un declino dei corsi verso area 24.605,6 con prima area di resistenza vista a 25.419,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24.334,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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