Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 28 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo del Nasdaq Composite evidenzia un declino dei corsi verso area 24.605,6 con prima area di resistenza vista a 25.419,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24.334,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)