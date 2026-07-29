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Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,4123, mentre i supporti sono stimati a 1,4088. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,4158.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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