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Francoforte: andamento negativo per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Aixtron
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aixtron rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Aixtron segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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