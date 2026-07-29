Francoforte: andamento negativo per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Aixtron rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Aixtron segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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