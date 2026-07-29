New York: in perdita Coherent

(Teleborsa) - Ribasso per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che tratta in perdita del 7,49% sui valori precedenti.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Coherent , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 218,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 237,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 212.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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